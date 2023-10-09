Битва платьев с жемчугом: Шарлиз Терон vs Диана Крюгер

Известные актрисы надели платье от одного бренда.
Наряды с жемчугом от французского Модного дома Givenchy пользуется среди знаменитостей особой популярностью, ведь в последнее время в похожих образа на публике появилось аж две знаменитостей - актрисы Шарлиз Терон и Диана Крюгер.
Голливудская звезда Шарлиз Терон пришла в платье с полупрозрачным верхом и черной атласной юбкой на церемонию открытия нового бутика Breitling Meatpacking District в Нью-Йорке.
Платье актрисы было винтажным и из коллекции 2003 года. Дополнила она образ жакетом и сандалиями.
Но в платье похожего дизайна Диана Крюгер появилась в Нью-Йорке в театре Дэвида Х. Коха, где состоялся ежегодный гала-вечер New York City Ballet 2023. Eе наряд был необычного дизайна, ведь спереди его украшала имитация прозрачности, а также вышивка жемчужинами. У платья был небольшой шлейф, а также длинные рукава.
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