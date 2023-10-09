Битва платьев с жемчугом: Шарлиз Терон vs Диана Крюгер

Наряды с жемчугом от французского Модного дома Givenchy пользуется среди знаменитостей особой популярностью, ведь в последнее время в похожих образа на публике появилось аж две знаменитостей - актрисы Шарлиз Терон и Диана Крюгер.

Голливудская звезда Шарлиз Терон пришла в платье с полупрозрачным верхом и черной атласной юбкой на церемонию открытия нового бутика Breitling Meatpacking District в Нью-Йорке.

Платье актрисы было винтажным и из коллекции 2003 года. Дополнила она образ жакетом и сандалиями.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Но в платье похожего дизайна Диана Крюгер появилась в Нью-Йорке в театре Дэвида Х. Коха, где состоялся ежегодный гала-вечер New York City Ballet 2023. Eе наряд был необычного дизайна, ведь спереди его украшала имитация прозрачности, а также вышивка жемчужинами. У платья был небольшой шлейф, а также длинные рукава.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

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