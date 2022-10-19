Битва платьев необычного фасона: Ким Кардашьян vs Хайди Клум

Обычно американская звезда Ким Кардашьян носит наряды от Balenciaga, поскольку сотрудничает с этим брендом, но для одного из своих недавних выходов выбрала лук от не менее известного и эпатажного Рика Оуэнса.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На Ким было платье цвета металлик с пикантным декольте и обнаженными плечами. Лук Ким дополнила накидкой такого же цвета, которую опустила ниже локтей. На руках у нее были парные широкие браслеты.

Но, как оказалось, звезда реалити - не единственная, кому это платье понравилось. В точно таком же наряде, только черного цвета, была замечена немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум. В этом эффектном платье она появилась на нью-йоркской вечеринке по случаю 150-летия Harper's Bazaar Icons и Bloomingdale.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

На ком из знаменитостей образ нравится больше? Оставьте свою реакцию ниже.

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