Битва платьев с эффектным декольте: Изабель Гулар vs Джулия Фокс

Появление звезд в одинаковых образах - не редкость, но все же иногда интересно посмотреть, как на разных девушках выглядит одно и то же платье.

На этой неделе 37-летняя модель Изабель Гулар вместе с мужем-футболистом Кевином Траппом посетила церемонию вручения "Золотого мяча", которая прошла в театре Дю Шатле в Париже.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Манекенщица выбрала для такого события обтягивающее черное платье с вырезами в зоне декольте и под грудью.

Автор этого наряда бренд LaQuan Smith, а вот впервые его публике продемонстрировала модель и актриса Джулия Фокс, более известная как бывшая девушка Канье Уэста. Образ на подиуме дополнили белые туфли, массивные украшения на запястьях и в ушах, а также красный маникюр. На лице у Джулии был яркий макияж.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

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