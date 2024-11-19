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Битва платьев с эффектными вырезами: кому из знаменитостей наряд идет больше

Битва платьев с эффектными вырезами: кому из знаменитостей наряд идет больше

Нур Арида / Фото: Getty Images

Оригинальный дизайн платья привлек внимание многих звезд.

На прошлой неделе во время премьеры фильма Ридли Скотта "Гладиатор II" актер Педро Паскаль вышел на красную дорожку со своей сестрой Люкс Паскаль, которая является трансгендерной персоной и довольно известной актрисой.

Красавица выбрала для мероприятия роскошное платье черного цвета и из тяжелого бархата. Ее платье было от бренда Stephane Rolland.

Ее длинный наряд имел высокую горловину и рукава с перчатками, также платье украшал шлейф и огромные вырез на талии и бедре, украшенный зеленой брошью. Наряд выглядел интересно и привлекал внимание.

Педро и Люкс Паскаль / © Associated Press
Педро и Люкс Паскаль / Фото: Associated Press

Однако актриса была не единственной, кто решил произвести впечатление таким платьем. Месяцем ранее такой же наряд надела американо-ливанская модель Нур Арида на мероприятие Fashion Trust Arabia 2024, которое состоялось в Марракеше.

Нур Арида / © Getty Images
Нур Арида / Фото: Getty Images

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