Битва платьев с откровенным декольте: Ева Лонгория vs Оливия Родриго

Звездные красотки посетили одно мероприятие в похожих нарядах от Saint Laurent.

Ева Лонгория на днях посетила торжественное открытие Музея Американской киноакадемии, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Там актриса предстала в элегантном черном платье в пол от Saint Laurent на тонких бретельках и с небольшим шлейфом. Наряд имел интересное откровенное глубокое декольте, которое притягивало взгляды окружающих. Платье отлично подчеркнуло ее сексуальную фигуру.

Ева Лонгория / Associated Press

Аутфит Ева дополнила элегантной прической, роскошными серьгами David Webb и макияжем с акцентом на красной помаде. Зону декольте актриса решила оставить без украшений, чтобы не отвлекать внимания от бюста. Выглядела Лонгория изумительно.

Ева Лонгория / Associated Press

В похожем платье от Saint Laurent на этом же мероприятии появилась 18-летняя американская актриса и певица Оливия Родриго. Стоимость ее наряда составляет 4600 долларов.

Оливия Родриго / Getty Images

Ее платье было без бретелек и декольте было более откровенным, чем у Евы. Оно едва ли прикрывало сексуальную грудь Оливии.

Оливия Родриго / Getty Images

Певица сделала себе прическу-пучок, выпустив спереди волнистые пряди, и сделала макияж с красной помадой. Она, как и Лонгория, отказалась от украшений на шею. Черные босоножки завершили лук звезды.

Напомним, Оливию называют новой иконой поп-музыки. В этом году Родриго получила сразу три награды на премии MTV Video Music Awards: она стала лучшей новой артисткой года, ее композиция Drivers License стала песней года, также она стала лучшей исполнительницей Push (программа MTV).

Кроме того, Оливия стала популярной благодаря своей роли Пейдж Олвер в сериале "Пэйдж и Фрэнки" и Нини Салазар-Робертс в "Классном мюзикле".

Ева Лонгория и Оливия Родриго / Getty Images

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