Битва платьев с пышной бальной юбкой: Чарли Ховард vs Сара Джессика Паркер

Две знаменитости надели одинаковые платья.
Британская модель и активистка Чарли Ховард посетила вечеринку British Vogue 2023 "Forces For Change", которая состоялась в Лондоне. На мероприятии знаменитость позировала в красивом черном платье миди с плиссированной юбкой и открытыми плечами от бренда Carolina Herrera.
Юбка наряда была из тонкого фатина и имела много слоев, а вот верх был выполнен из плотной черной ткани с вырезами спереди.
Образ Чарли дополнила бриллиантовым колье, красивым вечерним макияжем и гламурными босоножками со стразами. Волосы звезда собрала в гладкую прическу.
Однако этим платьем Ховард решила повторить успех другой знаменитости - актрисы Сары Джессики Паркер. В точно таком же платье от Carolina Herrera Паркер посетила гала-вечер в Нью-Йорке New York City Ballet 2023 в театре Дэвида Х. Коха.
Как считаете, кому из звезд платье идет больше?
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