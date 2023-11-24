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Битва платьев с пышной бальной юбкой: Чарли Ховард vs Сара Джессика Паркер

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
189
Время на прочтение
1 мин
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Битва платьев с пышной бальной юбкой: Чарли Ховард vs Сара Джессика Паркер

Чарли Ховард / Фото: Getty Images

Две знаменитости надели одинаковые платья.

Британская модель и активистка Чарли Ховард посетила вечеринку British Vogue 2023 "Forces For Change", которая состоялась в Лондоне. На мероприятии знаменитость позировала в красивом черном платье миди с плиссированной юбкой и открытыми плечами от бренда Carolina Herrera.

Юбка наряда была из тонкого фатина и имела много слоев, а вот верх был выполнен из плотной черной ткани с вырезами спереди.

Образ Чарли дополнила бриллиантовым колье, красивым вечерним макияжем и гламурными босоножками со стразами. Волосы звезда собрала в гладкую прическу.

Чарли Ховард / © Getty Images
Чарли Ховард / Фото: Getty Images

Однако этим платьем Ховард решила повторить успех другой знаменитости - актрисы Сары Джессики Паркер. В точно таком же платье от Carolina Herrera Паркер посетила гала-вечер в Нью-Йорке New York City Ballet 2023 в театре Дэвида Х. Коха.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press
Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Как считаете, кому из звезд платье идет больше?

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Дата публикации
Просмотры
189
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