Битва платьев Saint Laurent: Николь Кидман vs Дженнифер Энистон

Николь Кидман

58-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Николь Кидман — стала главной звездой нового специального фэшн-выпуска Vogue. На обложке глянца она была запечатлена в коричневом платье Saint Laurent из новой коллекции с пышным подолом и черным поясом, а также с новой более короткой, чем обычно, стрижкой.

Николь Кидман, фото: instagram.com/voguemagazine

Николь Кидман, фото: instagram.com/nicolekidman

Такое же платье — только черного цвета — для фотосессии в новом выпуске Harper’s Bazaar UK примерила и 56-летняя американская актриса Дженнифер Энистон. В своем Instagram она показала фото с бэкстейджа съемки, на котором позировала именно в нем.