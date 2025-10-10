ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

Битва платьев Saint Laurent: Николь Кидман vs Дженнифер Энистон

Две звезды надели одинаковые платья Saint Laurent, только разных цветов.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Николь Кидман

Николь Кидман

58-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Николь Кидман — стала главной звездой нового специального фэшн-выпуска Vogue. На обложке глянца она была запечатлена в коричневом платье Saint Laurent из новой коллекции с пышным подолом и черным поясом, а также с новой более короткой, чем обычно, стрижкой.

Николь Кидман, фото: instagram.com/voguemagazine

Николь Кидман, фото: instagram.com/voguemagazine

Николь Кидман, фото: instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман, фото: instagram.com/nicolekidman

Такое же платье — только черного цвета — для фотосессии в новом выпуске Harper’s Bazaar UK примерила и 56-летняя американская актриса Дженнифер Энистон. В своем Instagram она показала фото с бэкстейджа съемки, на котором позировала именно в нем.

Дженнифер Энистон в Harper’s Bazaar UK / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон в Harper’s Bazaar UK / © Instagram Дженнифер Энистон

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie