Битва платьев Saint Laurent: Николь Кидман vs Дженнифер Энистон
Две звезды надели одинаковые платья Saint Laurent, только разных цветов.
58-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Николь Кидман — стала главной звездой нового специального фэшн-выпуска Vogue. На обложке глянца она была запечатлена в коричневом платье Saint Laurent из новой коллекции с пышным подолом и черным поясом, а также с новой более короткой, чем обычно, стрижкой.
Такое же платье — только черного цвета — для фотосессии в новом выпуске Harper’s Bazaar UK примерила и 56-летняя американская актриса Дженнифер Энистон. В своем Instagram она показала фото с бэкстейджа съемки, на котором позировала именно в нем.