Битва платьев Versace: Клаудия Шиффер vs София Вергара

Черное обтягивающее платье с интересной линией декольте от Versace понравилось двум звездам – 57-летней супермодели 90-х Клаудии Шиффер и 51-летней колумбийской актрисе Софии Вергара.

Если модель опубликовала в своем Instagram видео, на котором она выходит из роскошного отеля на ужин в этом самом платье, то актриса надела его на The Tonight Show, куда пришла рассказать о своей новой роли в сериале "Гризельда".

Клаудия сочетала его с туфлями-лодочками и сумкой, а София - с золотыми браслетами и серьгами.

София Вергара / Фото: Instagram Софии Вергары

София Вергара / Фото: Instagram Софии Вергары

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