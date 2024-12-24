Битва полупрозрачных платьев: Джорджина Родригес vs Рози Хантингтон-Уайтли

Две знаменитости выбрали одно и то же длинное платье с кристаллами для своих вечерних выходов.

Девушки вышли в свет в длинном черном платье-водолазке, расшитом кристаллами, от бренда Alaïa, его стоимость составляет 2900 евро.

maison-alaia.com

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес появилась в нем на красной дорожке Международного кинофестиваля на Красном море. Свой образ она дополнила бежевыми босоножками, ярким макияжем, длинным красным маникюром, украшениями с бриллиантами и укладкой на один бок.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

А 37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – надела его на боксерский поединок между боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который прошел в Саудровской Аравии. Свой вечерний образ модель дополнила клатчем-сердце тоже от этого бренда, красивой укладкой с локонами и макияжем с розовой помадой.

instagram.com/rosiehw

instagram.com/rosiehw

instagram.com/rosiehw

Читайте также: