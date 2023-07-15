Битва полупрозрачных платьев с рюшами: Виктория Бекхэм vs Зои Салдана

Знаменитости надели на светские мероприятия одинаковые платья.
Нежное асимметричное платье от британского дизайнера Виктории Бекхэм, которое она представила публике в коллекции весна-лето 2024 вызвало ажиотаж в модном мире, когда сама его создательница появилась в нем на публике. Наряд имел тонкие бретельки, полупрозрачную ткань и оборки на талии, одна из которых была сделана в виде цветка.
Это платье она надела на показ бренда Jacquemus в Париже и дополнила клатчем с цепочкой и высокими летними сапогами с открытым мысом пастельно-серого оттенка.
Также Бекхэм уложила длинные волосы в легкие волны и надела солнцезащитные очки.
Через некоторое время в точно таком же наряде, но насыщенного фиолетового оттенка на публику в Лондоне вышла актриса Зои Салдана. Этот наряд от бренда Victoria Beckham звезда “Аватара” надела на премьеру нового шпионского сериале, где сыграла главную роль.
Образ Зои тоже дополнила сапогами с открытым мысом, несколькими украшениями и новой прической - она отрезала длинные волосы в каре.
Недавно мы также рассказывали, что в одинаковых красных платьях на публике появились британская певица Лили Аллен и американская актриса Эмма Робертс.
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