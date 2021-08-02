Битва роскошных платьев с прозрачными вставками: Хейли Бибер vs Тамара Калинич

Эффектное платье от Alessandra Rich настолько полюбилось модницам, что за короткое время в нем появилось несколько знаменитостей.

Сербская модница и трендсеттер Тамара Калинич, за которой в Instagram-аккаунте следит более 1 миллион подписчиков, стала гостьей благотворительного гала-вечера в Италии. На роскошном мероприятии, которое посетило огромное количество знаменитостей, она появилась в красивом бархатном платье от Alessandra Rich с длинными рукавами и прозрачными вставками сбоку, которые украшало кружево. У наряда было довольно глубокое декольте, а рукава выполнены в фасоне "Джульетта".

Свой образ блогер дополнила лишь лаконичными украшениями, босоножками от René Caovilla, прической и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

Тамара Калинич / Getty Images

Модель этого платья очень популярна, ведь не так давно в нем была замечена американская модель Хейли Бибер. Этот наряд Хейли выбрала для вечеринки в Западном Голливуде, приуроченной к арт-аукциону, который устроил Джастин. В отличие от Тамары, Хейли волосы собрала в высокую прическу и дополнила образ сережками-висюльками.

Хейли и Джастин Бибер / Getty Images

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