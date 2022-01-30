Битва сексуальных купальников Ким Кардашьян: розовый vs черный

41-летняя звезда реалити и икона стиля в модных купальниках продемонстрировала сексуальные формы.

Во время своего отдыха в теплых краях Ким Кардашьян радовала фолловеров пикантными снимками в стильных купальниках. Предлагаем оценить ее пляжные луки в двух сексуальных бикини и выбрать, какое же ей больше идет?

Звезда реалити принимала солнечные ванны на шезлонге в розовом купальнике на завязках. На лице у нее были массивные очки.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Чтобы выглядеть еще соблазнительнее, она измазала тело маслом для загара. Особенно сексуально в этом купальнике выглядел ее пышный бюст.

Кардашьян также щеголяла на пляже курорта в черном бикини. Аутфит она дополнила черной бейсболкой и черными прямоугольными очками. Позировала Ким, лежа на песке.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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