Битва стильных образов: Кристина Горняк vs Екатерина Остапчук

Кристина Горняк vs Екатерина Остапчук

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Бывшая жена Владимира Остапчука — нотариус Кристина Горняк — и нынешняя его жена — блогер Екатерина Остапчук — впервые после скандала между ними посетили одно мероприятие. Они побывали на благотворительном вечере современной украинской поэзии «Читай сердцем».

Красавицы появились на ивенте в стильных луках, которые мы сейчас рассмотрим.

Кристина выбрала для своего выхода деловой красный костюм, состоявший из однобортного жакета и широких брюк со стрелками, и белый жилет в рубчик с пикантным декольте.

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Кристина Горняк

Аутфит Горняк дополнила черными замшевыми туфлями-лодочками и черной сумкой с золотистой фурнитурой от бренда Cos.

Екатерина предстала в образе в стиле кэжуал. На ней был кремовый полупрозрачный кардиган в рубчик, белый бюстгальтер и белые широкие джинсы, которые она скомбинировала с белыми кедами и черной стеганной сумочкой от Chanel.

Екатерина Остапчук

Остапчук сделала низкий пучок, нежный макияж и молочный маникюр. Лук блогер завершила серьгами-гвоздями и золотыми кольцами.

Кристина Горняк vs Екатерина Остапчук