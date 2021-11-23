Битва странных нарядов: Рита Ора vs Ким Петрас

Певицы вышли в свет в одинаковых нарядах. Кому образ идет больше?

Все чаще звезды повторяются в своих образах во время светских мероприятий. Так, британская певица Рита Ора надела аутфит от бренда Richard Quinn - расшитое камнями и бисером мини-платье с длинными рукавами. Образ Рита дополнила латексными легинсами, ботинками со стразами и чокером с шипами.

Рита Ора / Getty Images

Но понравилось это необычное платье не только Рите. Ранее в экстравагантном наряде на MTV Video Music Awards появилась немецкая певица Ким Петрас, но свой наряд она дополнила еще водолазкой и балаклавой. Обута девушка была в гламурные туфли.

Ким Петрас / Getty Images

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