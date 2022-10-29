Битва странных образов с огромными капюшонами: Анна Делло Руссо vs Тина Кунаки

Звезды довольно часто надевают на светские мероприятия одинаковые образы.

В прошлом году на красную дорожку Каннского кинофестиваля вышла французская модель Тина Кунаки и обратила на себя огромное количество внимания, ведь выбрала не просто заурядное платье, а длинный наряд лавандового оттенка с капюшоном и шлейфом.

Платье девушки дополнял широкий пояс красного цвета, который она завязала на бант.

Автором платья является креативный директор бренда Valentino Пьер Паоло Пиччьоли.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Спустя год в точно таком же наряде в Катаре вышла на красную дорожку журналистка, коллекционер и светская львица - 60-летняя Анна Делло Руссо. Фиолетовое платье от Valentino она решила надеть на церемонию вручения премии Fashion Trust Arabia Prize 2022, которая состоялась в Национальном музее Катара.

Анна Делло Руссо / Фото: Getty Images

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