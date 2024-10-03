Битва сверкающих платьев: Шарлотта Казираги vs Жасмин Тукс

Девушки вышли в свет в похожих платьях.

Для своих светских выходов Шарлотта Казираги – 38-летняя монакская журналистка и внучка Грейс Келли – и Жасмин Тукс – 33-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – выбрали похожие платья.

Шарлотта посетила гала-концерт открытия сезона балета в Дворце Гарнье в Париже и надела на него изысканное синее платье, расшитое камнями, на тонких бретельках от Chanel, подобрала к нему черные сатиновые туфли с круглыми носами на высоких каблуках и серьги Chanel с бриллиантами стоимостью 87 400 долларов.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

А Жасмин надела молочное переливающееся платье на тонких бретельках на званый ужин, организованный косметической компанией Estee Lauder. Свой образ девушка дополнила молочным пальто и золотыми аксессуарами.

Фото: Instagram Жасмин Тукс

Фото: Instagram Жасмин Тукс

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