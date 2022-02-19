Битва вечерних блестящих платьев: Катя Осадчая vs Тина Кароль

Звездные красотки появились на музыкальной премии в эффектных блестящих нарядах.

На днях в столичном дворце "Украина" прошла музыкальная премия "Украинская песня года". На мероприятии было много знаменитостей. Премию также посетила ведущая "Светской жизни" Катя Осадча, которая взяла интервью у звезд для нового выпуска программы. Она поговорила с Тиной Кароль, выступившей на концерте.

Осадчая выбрала для своего образа вечернее блестящее черное платье, расшитое пайетками, с высоким разрезом, в котором продемонстрировала и стройную фигуру, и красивые ноги.

Катя Осадчая и Олег Винник / Світське життя/Instagram

Наряд ведущая дополнила черными туфлями и черным аксессуаром для головы в виде крыльев из перьев. В макияже акцент Катя сделала на глазах.

Кароль также выбрала черное блестящее платье с пайетками. На ней был сексуальный наряд от бренда David Koma на тонких бретельках, с откровенным декольте и прозрачной вставкой на животе и ниже зоны бикини.

Катя Осадчая и Тина Кароль / Инстаграм Светской жизни

Платье звезда сочетала с черными туфлями на шпильках. Она сделала укладку с локонами и макияж с красной помадой. В ушах были серьги-кольца.

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