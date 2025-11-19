ТСН в социальных сетях

Блеск, креатив, перья и крылья: самые необычные костюмы на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2025"

Костюмы — это то, что помогает конкурсанткам рассказать о своей родине без слов.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Конкурс "Мисс Вселенная 2025"

Конкурс "Мисс Вселенная 2025" / © Associated Press

В Таиланде стартовал 74-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» и в рамках этого грандиозного мероприятия участницы презентовали на сцене роскошные национальные костюмы. Наряды должны были рассказать миру о стране, из которой прибыла на конкурс каждая девушка, а также продемонстрировать ее культуру, обычаи и особенности.

Поэтому предлагаем взглянуть на необычные костюмы, которые продемонстрировали конкурсантки на конкурсе в этом году.

Мисс Украина София Ткачук

Мисс Украина / © Getty Images

Мисс Украина / © Getty Images

Мисс Боливия Йессика Хаузерманн

Мисс Боливия / © Getty Images

Мисс Боливия / © Getty Images

Мисс Чили Мария Игнасия Молл

Мисс Чили / © Getty Images

Мисс Чили / © Getty Images

Мисс Universe Latina Ямилекс Эрнандес

Мисс Universe Latina / © Getty Images

Мисс Universe Latina / © Getty Images

Мисс Бонэйр Николь Пейликер Виссер

Мисс Бонэйр / © Getty Images

Мисс Бонэйр / © Getty Images

Мисс Ямайка Габриэль Генри

Мисс Ямайка / © Getty Images

Мисс Ямайка / © Getty Images

Мисс Колумбия Ванесса Пулгарин

Мисс Колумбия / © Associated Press

Мисс Колумбия / © Associated Press

Мисс Швеция Даниэлла Лундквист

Мисс Швеция / © Associated Press

Мисс Швеция / © Associated Press

Мисс Италия Луцилла Нори

Мисс Италия / © Associated Press

Мисс Италия / © Associated Press

Мисс Никарагуа Ица Кастильо

Мисс Никарагуа / © Associated Press

Мисс Никарагуа / © Associated Press

Мисс Куба Лина Луасес

Мисс Куба / © Associated Press

Мисс Куба / © Associated Press

Мисс Греция Мэри Хаципавлу

Мисс Греция / © Associated Press

Мисс Греция / © Associated Press

Мисс Коста-Рика Махила Рот

Мисс Коста-Рика / © Associated Press

Мисс Коста-Рика / © Associated Press

Мисс Камбоджа Неарисочеата Тай

Мисс Камбоджа / © Associated Press

Мисс Камбоджа / © Associated Press

Мисс Индонезия Санли Лю

Мисс Индонезия / © Associated Press

Мисс Индонезия / © Associated Press

Мисс Египет Сабрина Магед

Мисс Египет / © Associated Press

Мисс Египет / © Associated Press

Мисс Аргентина Алдана Массет

Мисс Аргентина / © Associated Press

Мисс Аргентина / © Associated Press

Мисс Венесуэла Стефани Абасали

Мисс Венесуэла / © Associated Press

Мисс Венесуэла / © Associated Press

Мисс Шри-Ланка Лихаша Уайт

Мисс Шри-Ланка / © Associated Press

Мисс Шри-Ланка / © Associated Press

Мисс Панама Мирна Кабаллини

Мисс Панама / © Associated Press

Мисс Панама / © Associated Press

Мисс Филиппины Ахтиса Манало

Мисс Филиппины / © Associated Press

Мисс Филиппины / © Associated Press

Мисс Перу Карла Бачигалупо

Мисс Перу / © Associated Press

Мисс Перу / © Associated Press

Мисс Гаити Мелисса Сапини

Мисс Гаити / © Associated Press

Мисс Гаити / © Associated Press

Мисс Индия Маника Вишвакарма

Мисс Индия / © Associated Press

Мисс Индия / © Associated Press

Мисс США Одри Экерт

Мисс США / © Associated Press

Мисс США / © Associated Press

Мисс США / © Associated Press

Мисс США / © Associated Press

Мисс Пуэрто-Рико Зашелы Алисея

Мисс Пуэрто-Рико / © Associated Press

Мисс Пуэрто-Рико / © Associated Press

Мисс Руанда Соланж Кейта

Мисс Руанда / © Associated Press

Мисс Руанда / © Associated Press

Мисс Нидерланды Натали Могбелзада

Мисс Нидерланды / © Associated Press

Мисс Нидерланды / © Associated Press

Мисс Мьянма Мьят Яданар Соэ

Мисс Мьянма / © Associated Press

Мисс Мьянма / © Associated Press

Мисс Гонконг Лиззи Ли

Мисс Гонконг / © Associated Press

Мисс Гонконг / © Associated Press

Мисс Израиль Мелани Шираз

Мисс Израиль / © Associated Press

Мисс Израиль / © Associated Press

Мисс Лаос Латтана Мунвилай

Мисс Лаос / © Associated Press

Мисс Лаос / © Associated Press

Мисс Эквадор Надя Мехия

Мисс Эквадор / © Associated Press

Мисс Эквадор / © Associated Press

Мисс Франция Ева Жиль

Мисс Франция / © Associated Press

Мисс Франция / © Associated Press

Мисс Великобритания Даниэль Латимер

Мисс Великобритания / © Associated Press

Мисс Великобритания / © Associated Press

Мисс Швейцария Наима Акоста

Мисс Швейцария / © Associated Press

Мисс Швейцария / © Associated Press

Мисс Япония Каори Хашимото

Мисс Япония / © Associated Press

Мисс Япония / © Associated Press

Мисс Канада Хайме Ванденберг

Мисс Канада / © Associated Press

Мисс Канада / © Associated Press

Мисс Вьетнам Хонг Зианг Нгуен

Мисс Вьетнам / © Associated Press

Мисс Вьетнам / © Associated Press

Мисс Испания Андреа Валеро

Мисс Испания / © Associated Press

Мисс Испания / © Associated Press

Мисс Сингапур Анника Сагер

Мисс Сингапур / © Associated Press

Мисс Сингапур / © Associated Press

Мисс Мексика Фатима Бош

Мисс Мексика / © Associated Press

Мисс Мексика / © Associated Press

Мисс Таиланд Правинар Сингх

Мисс Таиланд / © Associated Press

Мисс Таиланд / © Associated Press

Мисс Китай Чжао На

Мисс Китай / © Associated Press

Мисс Китай / © Associated Press

Мисс Южная Корея Су Ён Ли

Мисс Южная Корея / © Associated Press

Мисс Южная Корея / © Associated Press

Мисс Бразилия Габриэла Ласерда

Мисс Бразилия / © Associated Press

Мисс Бразилия / © Associated Press

