Блеск, креатив, перья и крылья: самые необычные костюмы на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2025"

Конкурс "Мисс Вселенная 2025" / © Associated Press
В Таиланде стартовал 74-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» и в рамках этого грандиозного мероприятия участницы презентовали на сцене роскошные национальные костюмы. Наряды должны были рассказать миру о стране, из которой прибыла на конкурс каждая девушка, а также продемонстрировать ее культуру, обычаи и особенности.
Поэтому предлагаем взглянуть на необычные костюмы, которые продемонстрировали конкурсантки на конкурсе в этом году.
Мисс Украина София Ткачук
Мисс Украина / © Getty Images
Мисс Боливия Йессика Хаузерманн
Мисс Боливия / © Getty Images
Мисс Чили Мария Игнасия Молл
Мисс Чили / © Getty Images
Мисс Universe Latina Ямилекс Эрнандес
Мисс Universe Latina / © Getty Images
Мисс Бонэйр Николь Пейликер Виссер
Мисс Бонэйр / © Getty Images
Мисс Ямайка Габриэль Генри
Мисс Ямайка / © Getty Images
Мисс Колумбия Ванесса Пулгарин
Мисс Колумбия / © Associated Press
Мисс Швеция Даниэлла Лундквист
Мисс Швеция / © Associated Press
Мисс Италия Луцилла Нори
Мисс Италия / © Associated Press
Мисс Никарагуа Ица Кастильо
Мисс Никарагуа / © Associated Press
Мисс Куба Лина Луасес
Мисс Куба / © Associated Press
Мисс Греция Мэри Хаципавлу
Мисс Греция / © Associated Press
Мисс Коста-Рика Махила Рот
Мисс Коста-Рика / © Associated Press
Мисс Камбоджа Неарисочеата Тай
Мисс Камбоджа / © Associated Press
Мисс Индонезия Санли Лю
Мисс Индонезия / © Associated Press
Мисс Египет Сабрина Магед
Мисс Египет / © Associated Press
Мисс Аргентина Алдана Массет
Мисс Аргентина / © Associated Press
Мисс Венесуэла Стефани Абасали
Мисс Венесуэла / © Associated Press
Мисс Шри-Ланка Лихаша Уайт
Мисс Шри-Ланка / © Associated Press
Мисс Панама Мирна Кабаллини
Мисс Панама / © Associated Press
Мисс Филиппины Ахтиса Манало
Мисс Филиппины / © Associated Press
Мисс Перу Карла Бачигалупо
Мисс Перу / © Associated Press
Мисс Гаити Мелисса Сапини
Мисс Гаити / © Associated Press
Мисс Индия Маника Вишвакарма
Мисс Индия / © Associated Press
Мисс США Одри Экерт
Мисс США / © Associated Press
Мисс Пуэрто-Рико Зашелы Алисея
Мисс Пуэрто-Рико / © Associated Press
Мисс Руанда Соланж Кейта
Мисс Руанда / © Associated Press
Мисс Нидерланды Натали Могбелзада
Мисс Нидерланды / © Associated Press
Мисс Мьянма Мьят Яданар Соэ
Мисс Мьянма / © Associated Press
Мисс Гонконг Лиззи Ли
Мисс Гонконг / © Associated Press
Мисс Израиль Мелани Шираз
Мисс Израиль / © Associated Press
Мисс Лаос Латтана Мунвилай
Мисс Лаос / © Associated Press
Мисс Эквадор Надя Мехия
Мисс Эквадор / © Associated Press
Мисс Франция Ева Жиль
Мисс Франция / © Associated Press
Мисс Великобритания Даниэль Латимер
Мисс Великобритания / © Associated Press
Мисс Швейцария Наима Акоста
Мисс Швейцария / © Associated Press
Мисс Япония Каори Хашимото
Мисс Япония / © Associated Press
Мисс Канада Хайме Ванденберг
Мисс Канада / © Associated Press
Мисс Вьетнам Хонг Зианг Нгуен
Мисс Вьетнам / © Associated Press
Мисс Испания Андреа Валеро
Мисс Испания / © Associated Press
Мисс Сингапур Анника Сагер
Мисс Сингапур / © Associated Press
Мисс Мексика Фатима Бош
Мисс Мексика / © Associated Press
Мисс Таиланд Правинар Сингх
Мисс Таиланд / © Associated Press
Мисс Китай Чжао На
Мисс Китай / © Associated Press
Мисс Южная Корея Су Ён Ли
Мисс Южная Корея / © Associated Press
Мисс Бразилия Габриэла Ласерда
Мисс Бразилия / © Associated Press