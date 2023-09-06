Блеснула большой грудью: британская телезвезда без бюстгальтера пришла на вечеринку

Хлоя Ферри обожает эпатировать фолловеров своими провокационными луками.
Хлоя Ферри опубликовала в Instagram снимки с вечеринки, которую она посетила на днях. Для пати женщина выбрала откровенный аутфит.
Телезвезда одела белое кружевное прозрачное платье миди без бретелек, прекрасно облегавшее ее сексуальную фигуру. Под наряд Ферри надела только белые кружевные трусы. Платье звезда скомбинировала с замшевыми бежевыми сапогами на каблуках.
Поскольку бюстгальтер на Хлое отсутствовал, она сверкала своим большим и соблазнительным бюстом, который просто невозможно было обойти вниманием.
А еще телезвезда и ее подруга продемонстрировали сексуальные ягодицы. А Ферри показала и свою татуировку на бедре.
Напомним, ранее Хлоя Ферри примеряла черное прозрачное мини-платье со шнуровками, откровенной зоной декольте и обнаженным животом.
Читайте также: