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Блеснула большой грудью: британская телезвезда без бюстгальтера пришла на вечеринку

Блеснула большой грудью: британская телезвезда без бюстгальтера пришла на вечеринку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
506
Время на прочтение
1 мин
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Блеснула большой грудью: британская телезвезда без бюстгальтера пришла на вечеринку

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри обожает эпатировать фолловеров своими провокационными луками.

Хлоя Ферри опубликовала в Instagram снимки с вечеринки, которую она посетила на днях. Для пати женщина выбрала откровенный аутфит.

Телезвезда одела белое кружевное прозрачное платье миди без бретелек, прекрасно облегавшее ее сексуальную фигуру. Под наряд Ферри надела только белые кружевные трусы. Платье звезда скомбинировала с замшевыми бежевыми сапогами на каблуках.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Поскольку бюстгальтер на Хлое отсутствовал, она сверкала своим большим и соблазнительным бюстом, который просто невозможно было обойти вниманием.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А еще телезвезда и ее подруга продемонстрировали сексуальные ягодицы. А Ферри показала и свою татуировку на бедре.

Хлоя Ферри с подругой / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри с подругой / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри примеряла черное прозрачное мини-платье со шнуровками, откровенной зоной декольте и обнаженным животом.

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Дата публикации
Просмотры
506
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