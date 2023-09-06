Блеснула большой грудью: британская телезвезда без бюстгальтера пришла на вечеринку

Хлоя Ферри опубликовала в Instagram снимки с вечеринки, которую она посетила на днях. Для пати женщина выбрала откровенный аутфит.

Телезвезда одела белое кружевное прозрачное платье миди без бретелек, прекрасно облегавшее ее сексуальную фигуру. Под наряд Ферри надела только белые кружевные трусы. Платье звезда скомбинировала с замшевыми бежевыми сапогами на каблуках.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Поскольку бюстгальтер на Хлое отсутствовал, она сверкала своим большим и соблазнительным бюстом, который просто невозможно было обойти вниманием.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А еще телезвезда и ее подруга продемонстрировали сексуальные ягодицы. А Ферри показала и свою татуировку на бедре.

Хлоя Ферри с подругой / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри примеряла черное прозрачное мини-платье со шнуровками, откровенной зоной декольте и обнаженным животом.

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