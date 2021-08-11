Блеснула декольте: Джорджина Родригес примерила эффектное платье на отдыхе

Джорджина Родригес поделилась кадрами с отдыха, который проводит в Марбелье, в Испании.

27-летняя возлюбленная футболиста Криштиану Роналду и мать его младшей дочери опубликовала кадры, на которых позирует сидя на фоне моря в белом платье с очень пикантным декольте, кожаных белых шлепках и с рыжей небольшой сумкой в руках. Волосы Джорджины собраны в пучок, на шее золотое колье, а ногти накрашены ярко-красным лаком.

Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес

Джорджина также опубликовала более крупный кадр, где хорошо видно декольте и украшения. На пальцах у девушки несколько драгоценных колец, на запястье у нее золотые часы и драгоценный браслет.

Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес

Напомним, в своем Instagram Родригес часто делится фотографиями своих красивых образов и показывает подписчикам кадры с отдыха.

Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес

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