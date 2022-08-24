Блеснула декольте: Хайди Клум вышла на дорожку в эффектном платье от Dolce & Gabbana

Хайди Клум продемонстрировала два новых образа на съемках шоу талантов America's Got Talent в Пасадене, Калифорния.

Возле отеля 49-летнюю модель запечатлели в пестром макси-платье, наряд звезда сочетала с эффектными остроносыми сапогами на шпильках и сумкой, подобранной в тон, через плечо на ремешке-цепочке.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

К образу Хайди подобрала черные солнцезащитные очки в красной оправе, распустила волосы, сделала нейтральный нюдовый макияж и маникюр в бежевых оттенках.

Уже в самом павильоне Хайди Клум переоделась в ослепительное платье Dolce & Gabbana с глубоким V-образным вырезом и шнуровкой из драгоценных камней.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Аутфит свой звезда дополнила черными сатиновыми босоножками на шпильках, серьгами клипсами из драгоценных камней, браслетом на запястье и несколькими кольцами разной формы. У Клум также была укладка с мокрым эффектом и насыщенный макияж глаз.

На красной дорожке шоу America's Got Talent Хайди Клум всегда потрясающе выглядит. Посмотрите несколько ее недавних аутфитов.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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