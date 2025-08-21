Блеснула фигурой в бикини: Джессика Альба нежилась на солнце у бассейна

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Реклама

44-летняя актриса выложила в Instagram кадры, на которых запечатлена в бикини крупным планом, позируя перед камерой в изумрудном бикини, черных солнцезащитных очках и с кокосом в руках.

Джессика также показала, как нежится в бассейне в черном бикини и светлой бейсболке, посылая подписчикам поцелуи и сердце.

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

«И это конец — ✌🏽 лето закончилось», — подписала кадры Альба.

Реклама

Фотографиями Джессика поделилась на фоне новостей о том, что ее бывшего мужа — 46-летнего Кэша Уоррена заметили на прогулке за руку с его 26-летней возлюбленной Ханой Сан Дорр в Беверли-Хиллз.

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика также не одинока. Она состоит в отношениях с актером Дэнни Рамиресом, который на 12 лет моложе ее. Похоже, бывшие супруги пережили кризис в отношениях своеобразным способом. Напомним, у Альбы и Уоррена трое общих детей.