Блеснула фигурой в бикини: Джессика Альба нежилась на солнце у бассейна
Джессика Альба поделилась в своем Instagram серией фотографий с отдыха возле бассейна.
44-летняя актриса выложила в Instagram кадры, на которых запечатлена в бикини крупным планом, позируя перед камерой в изумрудном бикини, черных солнцезащитных очках и с кокосом в руках.
Джессика также показала, как нежится в бассейне в черном бикини и светлой бейсболке, посылая подписчикам поцелуи и сердце.
«И это конец — ✌🏽 лето закончилось», — подписала кадры Альба.
Фотографиями Джессика поделилась на фоне новостей о том, что ее бывшего мужа — 46-летнего Кэша Уоррена заметили на прогулке за руку с его 26-летней возлюбленной Ханой Сан Дорр в Беверли-Хиллз.
Джессика также не одинока. Она состоит в отношениях с актером Дэнни Рамиресом, который на 12 лет моложе ее. Похоже, бывшие супруги пережили кризис в отношениях своеобразным способом. Напомним, у Альбы и Уоррена трое общих детей.