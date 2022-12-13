Блеснула формами: Хайди Клум пришла на премьеру фильма в пикантном платье от украинского бренда

Хайди Клум и ее супруг Том Каулитц посетили долгожданное продолжение культового фэнтези от режиссера Джеймса Кэмерона – "Аватар: Путь воды". Премьерный показ состоялся в театре Долби в Лос-Анджелесе.

49-летняя немецкая манекенщица произвела фурор на красной дорожке в платье от украинского бренда Lever Couture, созданном Лесей Верлингьери.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

На Хайди было платье из тонкой полупрозрачной сетки, миниатюрное с одной стороны и с многослойной юбкой - с другой. К наряду модель подобрала пластиковые босоножки с золотой подошвой на высоких каблуках. Фигура выглядела просто потрясающе в этом наряде.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Вечерний лук Хайди также великолепно дополняли серьги в ушах, насыщенный макияж глаз, нюдовый маникюр и укладка с мокрым эффектом.

Супруг Хайди - Том Каулитц - надел костюм в оттенке металлик, который отлично гармонировал с нарядом манекенщицы. А обут был в черные слипоны.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

Кстати, в платьях от бренда Lever Couture ранее появлялись на публике певица Леди Гага (она снималась в нем в клипе на песню Hold My Hand, ставшую саундтреком к фильму "Топ Ган: Мэверик").

А также актриса Мила Йовович блистала гала-вечере amfAR в зефирном платье в мелкую сеточку голубого цвета от Lever Couture.

Мила Йовович / Фото: Associated Press

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