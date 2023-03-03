Блеснула формами со всех ракурсов: Ким Кардашьян в бикини сексуально позировала в душе

Ким Кардашьян поделилась с фолловерами пикантными снимками, на которых запечатлена в бикини.

Бизнесвумен продемонстрировала свою невероятную фигуру на новых снимках, опубликованных на ее странице в блоге в Instagram. Ким надела черное бикини за 72 доллара из своей второй коллекции SKIMS, распустила свои длинные волосы и надела на талию золотую цепочку с маленьким крестиком.

Ким позировала в душе, который находился под открытым небом, прижималась пятой точкой к стене и всячески демонстрировала свои сексуальные изгибы. У Кардашьян был нюдовый макияж на лице, и выглядела она очень привлекательно.

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Напомним, недавно Ким вернулась из Европы, где посещала несколько модных показов, а также была запечатлена в сексуальном луке в одном из бутиков Dolce&Gabbana в Милане.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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