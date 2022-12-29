Блеснула идеальной пятой точкой: Изабель Гулар искупалась в Карибском море

В своем блоге в Instagram Гулар поделилась очередным роликом, в котором показала, как она в одном бикини и солнцезащитных очках забегает в воду на пляже. В подписи Изабель пишет:

"Когда я в своей стихии, я самая счастливая!"

Звезда одета в купальник от бренда Fae, который подчеркивает ее формы, также она в черных солнцезащитных очках, а в ушах у нее золотые серьги. На шее у Гулар тонкая золотая цепочка, которая тонкой нитью спускается между грудьми модели.

Изабель Гулар / Фото: Instagram Изабель Гулар

Напомним, Рождество Изабель и ее жених Кевин встречали на Карибских островах. Вместе с бойфрендом они опубликовали рождественское поздравление под праздничную музыку.

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