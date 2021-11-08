Блеснула идеальными ягодицами: мама троих - Бар Рафаэли - позировала в белом боди

36-летняя израильская модель Бар Рафаэли хранит в секрете свою личную жизнь и не показывает фотографии своих детей.

Зато охотно в своем фотоблоге модель публикует кадры, на которых позирует в разных образах. На одном из таких снимков, опубликованных моделью в Сети, она запечатлена в белом вязаном боди и белой рубашке, завязанной на талии. Рафаэли упирается руками на бампер автомобиля, а сама сексуально смотрит в камеру. Ее белокурые волосы распущены, а на лице насыщенный мейкап.

Летом Бар часто публиковала различные фото с отдыха на яхте или возле бассейна. Ее блог в Instagram пестрил снимками в купальниках. Фигура у молодой мамы троих детей просто восхитительная.

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