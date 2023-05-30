Блеснула плоским животом: Оливия Уайлд попала под прицел фотографов после тренировки

39-летняя актриса и режиссер Оливия Уайлд снова была запечатлена фотографами в Лос-Анджелесе, когда возвращалась из спортзала. Одета она была в черный кроп-топ, лосины с низкой посадкой, таким образом блеснув своим прессом, а также обута в черные кроссовки.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Оливия собрала волосы в высокий хвост, надела черные солнцезащитные очки Ray Ban, а на плечах у нее было белое полотенце. Также на плече у Уайлд висела коричневая сумка, а в руках она несла бутылку воды. Она была без макияжа на лице и каких-либо украшений.

Знаменитость часто попадает под прицелы фотографов, когда возвращается или отправляется на свои практически ежедневные тренировки.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

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