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Блеснула пышной грудью: американская певица вышла на красную дорожку без бюстгальтера

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Блеснула пышной грудью: американская певица вышла на красную дорожку без бюстгальтера

Лорен Хурэги / Фото: Associated Press

26-летняя Лорен Хурэги появилась на кинофестивале в откровенном аутфите.

Американская певица Лорен Хурэги, ставшая известной как участница популярной группы Fifth Harmony, посетила Венецианский кинофестиваль.

Лорен Хурэги / © Associated Press
Лорен Хурэги / Фото: Associated Press

Для красной дорожки звезда выбрала смелый образ. Она появилась перед фотографами в белом прозрачном платье с блестками, американским проемом и рюшами, под которым на ней были только белые трусы.

Лорен Хурэги / © Associated Press
Лорен Хурэги / Фото: Associated Press

Лорен без комплексов демонстрировала на камеры свою грудь.

Лорен Хурэги / © Associated Press
Лорен Хурэги / Фото: Associated Press

Аутфит Хурэги дополнила волнистой укладкой, макияжем с акцентом на глазах и бриллиантовыми серьгами.

Предлагаем вспомнить песни группы Fifth Harmony, в которой выступает Лорен.

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