Шоу-бизнес
126
1 мин

Блеснула пышной грудью: модель похвасталась откровенным луком в леопардовом кэтсьюте, который просвечивался

Джессика Гейл подчеркнула пышные формы комбинезоном с "хищным" принтом.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram горячее видео, на котором она похвасталась откровенным аутфитом.

Красавица появилась перед объективом фотокамеры в соблазнительном облегающем кэтсьюте с леопардовым принтом, под которым она была только в стрингах. Поскольку наряд просвечивался, она блеснула своим пышным красивым бюстом.

А еще соблазнительница Гейл показалась на этом видео в черном комплекте белья с кожаными ремешками, подтяжками и гартерами.

Напомним, в леопардовом кетсьюте ранее мы видели Глое Кардашьян во время ее пребывания в Венеции.

