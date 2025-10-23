Блеснула пышной грудью: модель похвасталась откровенным луком в леопардовом кэтсьюте, который просвечивался

Джессика Гейл

Реклама

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram горячее видео, на котором она похвасталась откровенным аутфитом.

Красавица появилась перед объективом фотокамеры в соблазнительном облегающем кэтсьюте с леопардовым принтом, под которым она была только в стрингах. Поскольку наряд просвечивался, она блеснула своим пышным красивым бюстом.

А еще соблазнительница Гейл показалась на этом видео в черном комплекте белья с кожаными ремешками, подтяжками и гартерами.

Реклама

Напомним, в леопардовом кетсьюте ранее мы видели Глое Кардашьян во время ее пребывания в Венеции.