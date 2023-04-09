Блеснула пышными формами: Кайли Дженнер устроила пикантный фотосет в бассейне

В своем блоге в Instagram Кайли опубликовала несколько пикантных кадров, которые сняла в бассейне. Мать двоих детей надела розовый микро-бикини, который подчеркивал ее выдающиеся формы и сексуально позировала в воде.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Свои фолловерам Дженнер показала крупным кадром свои бедра, пятую точку и пышный бюст. Девушка была практически без макияжа, лишь немного подчеркнула пухлые губы розовым блеском и надела золотые серьги.

Снимки получились достаточно пикантными, а Кайли похвасталась идеальной фигурой после рождения двоих детей.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли не впервые показывает такие откровенные снимки в своем блоге. Во время отдыха на островах Теркс и Кайкос Дженнер устроила себе импровизированную фотосессию и поснимала, как загорала на шезлонге у бассейна в бикини.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

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