Блеснула сексуальной грудью: американская баскетболистка без бюстгальтера пришла на драфт

21-летняя спортсменка появилась на мероприятии в пикантном луке.
Американская баскетболистка Энджел Риз продемонстрировала соблазнительный аутфит во время драфта WNBA 2024, состоявшегося в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке.
Девушка появилась в серебряно-черном платье миди с глубоким декольте, обнаженной спиной и капюшоном на голове от бренда Bronx & Banco. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому Риз сверкала перед присутствующими сексуальной грудью.
Образ спортсменка дополнила босоножками цвета металлик на шпильках и серебряным клатчем-футляром. Энджел распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и маникюр с декором. На руках у нее были браслеты.
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