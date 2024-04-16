Блеснула сексуальной грудью: американская баскетболистка без бюстгальтера пришла на драфт

Американская баскетболистка Энджел Риз продемонстрировала соблазнительный аутфит во время драфта WNBA 2024, состоявшегося в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке.

Энджел Риз / Фото: Associated Press

Девушка появилась в серебряно-черном платье миди с глубоким декольте, обнаженной спиной и капюшоном на голове от бренда Bronx & Banco. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому Риз сверкала перед присутствующими сексуальной грудью.

Энджел Риз / Фото: Getty Images

Образ спортсменка дополнила босоножками цвета металлик на шпильках и серебряным клатчем-футляром. Энджел распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и маникюр с декором. На руках у нее были браслеты.

Энджел Риз / Фото: Associated Press

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