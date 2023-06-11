Блеснула сексуальной грудью: модель Victoria's Secret одела маленький купальник на пляж

Бывшая американская модель Victoria's Secret, Sports Illustrated и Playboy Playmate – Джой Корриган – попала в объективы папарацци во время отдыха во Флориде.

Блондинка принимала солнечные ванны на шезлонге на пляже в Майами. Джой одела розовый купальник с цветочным принтом, лиф которого был на нее немного маловат, поэтому она сверкала своей сексуальной грудью без загара.

Джой Корриган / Фото: Getty Images

Пляжный лук Корриган дополнил черными солнцезащитными очками и золотым кольцом. Красавица находится в отличной физической форме.

Напомним, бразильская модель Джулия Перейра у розовом купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже в Майами.

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