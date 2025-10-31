ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
236
1 мин

Блеснула следами от купальника: Николь Шерзингер в сливовом платье с красивым декольте и разрезом сияла на ивенте

Певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls, как всегда, выглядела эффектно.

Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер посетила мероприятие журнала Variety «Сила женщин 2025: Лос-Анджелес», которое состоялось в Беверли-Хиллз.

Перед фотографами она предстала в эффектном аутфите, в котором выглядела стройной и красивой. На звезде было асимметричное платье сливового цвета с открытыми плечами, пикантным декольте, драпировкой и высоким разрезом.

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

В зоне декольте Николь были заметны следы от шлеек купальника, ведь она недавно была на отдыхе. Но это не испортило общего впечатления от ее роскошного вида.

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

Свой лук Шерзингер дополнила бежевыми туфлями на шпильках. Волосы она собрала в пучок, сделала макияж с черными стрелками и пышными ресницами и перламутровый маникюр.

Уши артистка украсила длинными элегантными серьгами, а руки — кольцами с бриллиантами.

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

Напомним, Николь Шерзингер появилась в Нью-Йорке в черном обтягивающем платье, расшитом пайетками, с высокой горловиной, асимметричным подолом и разрезом.

236
