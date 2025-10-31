- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Блеснула следами от купальника: Николь Шерзингер в сливовом платье с красивым декольте и разрезом сияла на ивенте
Певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls, как всегда, выглядела эффектно.
Николь Шерзингер посетила мероприятие журнала Variety «Сила женщин 2025: Лос-Анджелес», которое состоялось в Беверли-Хиллз.
Перед фотографами она предстала в эффектном аутфите, в котором выглядела стройной и красивой. На звезде было асимметричное платье сливового цвета с открытыми плечами, пикантным декольте, драпировкой и высоким разрезом.
В зоне декольте Николь были заметны следы от шлеек купальника, ведь она недавно была на отдыхе. Но это не испортило общего впечатления от ее роскошного вида.
Свой лук Шерзингер дополнила бежевыми туфлями на шпильках. Волосы она собрала в пучок, сделала макияж с черными стрелками и пышными ресницами и перламутровый маникюр.
Уши артистка украсила длинными элегантными серьгами, а руки — кольцами с бриллиантами.
Напомним, Николь Шерзингер появилась в Нью-Йорке в черном обтягивающем платье, расшитом пайетками, с высокой горловиной, асимметричным подолом и разрезом.