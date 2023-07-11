Блеснула сосками: Зои Салдана снова вышла в свет без бюстгальтера

Что бы актриса не одела, она во всем выглядит великолепно.

Зои Салдана посетила фотосессию для Paramount+ Special Ops: Lioness в IET London: Savoy Place в Лондоне.

Там она продемонстрировала эффектный аутфит. На актрисе было асимметричное фиолетовое полупрозрачное платье с драпировкой и на тонких бретельках. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Зои блеснула на камеры сосками.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Лук Салдана дополнила черными трусами, колготами в сетку и светло-серыми высокими сапогами с открытыми носками.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Звезда распустила волосы, сделала макияж с фиолетовыми тенями, украсила уши лаконичными золотыми серьгами, а руки – множеством колечков и завершила образ белым маникюром и черным педикюром.

Напомним, без бюстагльтера Зои Салдана появлялась и на показе Fendi, состоявшемся в рамках Парижской недели моды. Она была одета в розовое платье миди с американским проемом.

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