Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Блестки, бахрома и винтаж: рассматриваем образы Майли Сайрус с новогоднего концерта

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
384
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Блестки, бахрома и винтаж: рассматриваем образы Майли Сайрус с новогоднего концерта

Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Шоу получилось ярким не только из-за исполнения звезды, но и из-за ее образов.

Уже ежегодно Майли Сайрус устраивает в конце года концерт, который называет "Новогодняя вечеринка Майли". Она исполняет на шоу свои лучшие хиты, а также поет каверы на знаменитые песни.

Она часто приглашает на мероприятие звездных друзей, например, в этом году компанию ей составили крестная Долли Партон, певица Сиа и даже Пэрис Хилтон.

На сцене Сайрус продемонстрировала много ярких нарядов, поэтому предлагаем взглянуть на самые эффектные из них.

На девушке было нежно-розовое платье с американской проймой и небольшими оборками. Этот наряд от бренда Versace из коллекции весна-лето 2005.

Майли Сайрус / © Getty Images
Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Также она надела салатово-оранжевое платье в греческом стиле. Это также винтажный лук от Versace, но из коллекции весна-лето 2006.

Майли Сайрус / © Getty Images
Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Также на ней было мини с одним рукавом от Versace.

Майли Сайрус / © Getty Images
Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Самым ярким нарядом Майли было винтажное мини-платье с бахромой от бренда Bob Mackie.

Майли Сайрус / © Getty Images
Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
384
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация