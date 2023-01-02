Блестки, бахрома и винтаж: рассматриваем образы Майли Сайрус с новогоднего концерта

Шоу получилось ярким не только из-за исполнения звезды, но и из-за ее образов.

Уже ежегодно Майли Сайрус устраивает в конце года концерт, который называет "Новогодняя вечеринка Майли". Она исполняет на шоу свои лучшие хиты, а также поет каверы на знаменитые песни.

Она часто приглашает на мероприятие звездных друзей, например, в этом году компанию ей составили крестная Долли Партон, певица Сиа и даже Пэрис Хилтон.

На сцене Сайрус продемонстрировала много ярких нарядов, поэтому предлагаем взглянуть на самые эффектные из них.

На девушке было нежно-розовое платье с американской проймой и небольшими оборками. Этот наряд от бренда Versace из коллекции весна-лето 2005.

Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Также она надела салатово-оранжевое платье в греческом стиле. Это также винтажный лук от Versace, но из коллекции весна-лето 2006.

Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Также на ней было мини с одним рукавом от Versace.

Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Самым ярким нарядом Майли было винтажное мини-платье с бахромой от бренда Bob Mackie.

Майли Сайрус / Фото: Getty Images

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