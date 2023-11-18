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Блестки, стразы и яркие цвета: самые необычные костюмы на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
215
Время на прочтение
2 мин
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Блестки, стразы и яркие цвета: самые необычные костюмы на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023"

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2023" в самом разгаре в Сальвадоре. В этом году за звание самой красивой соревнуется 84 участницы.

Традиционный конкурс костюмов является изюминкой шоу. Ежегодно эта часть мероприятия дает участницам возможность показать свою страну и ее культуру. Поэтому предлагаем взглянуть на необычные костюмы, которые продемонстрировали девушки на этом конкурсе красоты.

Мисс Бразилия Мария Брешане

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Филиппины Мишель Ди

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Индия Света Шарда

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Финляндия Паула Йоуканен

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Германия Хелена Бляйхер

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Египет, Мора Тантави

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Коста-Рика Лисбет Вальверде

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Индонезия Фабьен Груневельд

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Доминиканская Республика Мариана Даунинг

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Франция Дайан Лейр

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Каймановы острова Илинн Пауэри

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Ирландия Айша Акореде

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Гватемала Мишель Кон

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Чили Селеста Вьель

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Перу Камила Эскриптенс

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Бельгия Эмили Ванстенкисте

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Камерун Исси Принцесс

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Таиланд Антония Порсилд

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Непал Джейн Дипика Гарретт

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Мексика Мелисса Флорес

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Мьянма Амара Бо

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Великобритания Джессика Пейдж

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Италия Кармен Панепинто

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Сальвадор Изабелла Гарсиа-Мансо

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Болгария Юлия Павликова

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Аргентина Ямиле Даджуд

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Мальта Элла Портелли

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Пуэрто-Рико Карла Гильфу

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Украина Ангелина Усанова

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Getty Images

Мисс Сингапур Приянка Аннунсия

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Испания Афина Перес

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Венесуэла Диана Силва

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Швейцария Лорена Сантен

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс США Ноэлия Фойгт

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Канада Мэдисон Квалтин

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Нидерланды Рикки Колле

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Япония Рио Миядзаки

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

Мисс Колумбия Камила Авелла

Конкурс красоты
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press

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Просмотры
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