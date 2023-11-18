Блестки, стразы и яркие цвета: самые необычные костюмы на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023"

Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2023" в самом разгаре в Сальвадоре. В этом году за звание самой красивой соревнуется 84 участницы.
Традиционный конкурс костюмов является изюминкой шоу. Ежегодно эта часть мероприятия дает участницам возможность показать свою страну и ее культуру. Поэтому предлагаем взглянуть на необычные костюмы, которые продемонстрировали девушки на этом конкурсе красоты.
Мисс Бразилия Мария Брешане
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Филиппины Мишель Ди
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Индия Света Шарда
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Финляндия Паула Йоуканен
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Германия Хелена Бляйхер
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Египет, Мора Тантави
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Коста-Рика Лисбет Вальверде
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Индонезия Фабьен Груневельд
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Доминиканская Республика Мариана Даунинг
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Франция Дайан Лейр
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Каймановы острова Илинн Пауэри
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Ирландия Айша Акореде
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Гватемала Мишель Кон
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Чили Селеста Вьель
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Перу Камила Эскриптенс
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Бельгия Эмили Ванстенкисте
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Камерун Исси Принцесс
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Таиланд Антония Порсилд
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Непал Джейн Дипика Гарретт
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Мексика Мелисса Флорес
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Мьянма Амара Бо
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Великобритания Джессика Пейдж
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Италия Кармен Панепинто
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Сальвадор Изабелла Гарсиа-Мансо
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Болгария Юлия Павликова
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Аргентина Ямиле Даджуд
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Мальта Элла Портелли
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Пуэрто-Рико Карла Гильфу
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Украина Ангелина Усанова
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Getty Images
Мисс Сингапур Приянка Аннунсия
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Испания Афина Перес
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Венесуэла Диана Силва
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Швейцария Лорена Сантен
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс США Ноэлия Фойгт
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Канада Мэдисон Квалтин
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Нидерланды Рикки Колле
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Япония Рио Миядзаки
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
Мисс Колумбия Камила Авелла
Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" / Фото: Associated Press
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