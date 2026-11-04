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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Блейк Лайвли дополнила винтажное блестящее мини-платье сумкой-ведром

Её появление в Нью-Йорке стало гармоничным сочетанием вещей из архива и современных аксессуаров, что в очередной раз доказало: винтажный гламур никогда не выходит из моды.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Getty Images

Скандальная актриса Блейк Лайвли впервые за долгое время появилась на публике в Нью-Йорке. Звезда вышла в свет в эффектном архивном наряде от модного дома Chanel, который она выбрала для презентации праздничной капсульной коллекции ювелирного дизайнера Брента Нила.

Блейк выбрала винтажное мини-платье Chanel из коллекции «Осень-зима 1994» Ready-to-Wear, созданной Карлом Лагерфельдом. Тёмно-синее платье, украшенное пайетками, имело структурированный корсетный лиф, вырез в форме сердца и два больших чёрных атласных банта, расположенных по центру груди.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

В своё время это эффектное платье на подиуме демонстрировала супермодель Кристи Тарлингтон. Спустя годы 39-летняя актриса сочетала это платье с сумкой-ведром Chanel из коллекции осень-зима 2026 года. Аксессуар был изготовлен из глянцевой кожи и дополнен фурнитурой золотистого оттенка и изящной ручкой. Интересная чёрная сумка создала современный контраст с винтажным платьем и гармонично объединила весь ансамбль. Что касается обуви, то Лайвли выбрала свой любимый бренд — туфли Christian Louboutin. Это была модель из натуральной овечьей кожи с прозрачными вставками. Заостренный носок, прозрачные боковые детали и тонкие ремешки вокруг лодыжек придавали обуви изящество, а фирменная красная подошва стала завершающим акцентом гламурного образа звезды.

Также в образе присутствовали аксессуары — она дополнила наряд серьгами-подвесками в форме бантиков и несколькими массивными золотыми коктейльными кольцами на обеих руках. Завершал образ нежный маникюр. Светлые волосы Блейк были уложены в свободные голливудские волны с боковым пробором, которые мягко обрамляли лицо.

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