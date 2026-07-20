Блейк Лайвли появилась на чемпионате мира по футболу с подругами

Блейк Лайвли / © Associated Press

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Блейк Лайвли посетила финал Чемпионата мира по футболу, и это было её первое появление после скандала со свадьбой Тейлор Свифт, ведь певица, как сообщалось, не пригласила актрису на свой праздник.

О своём появлении на футбольном мероприятии Блей сообщила сама через Instagram Stories, опубликовав фото с трибун вместе с подругами.

Лайвли была одета в полосатую рубашку на пуговицах, белую майку, светлые джинсы и солнцезащитные очки. Также образ дополняли бирюзовые украшения и голубая сумка.

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Её муж, 49-летний Райан Рейнольдс, на фото не появился, и неизвестно, был ли он на стадионе, хотя он является футбольным болельщиком и совладельцем валлийского футбольного клуба «Рексем».

Напомним, что слухи о том, что Лайвли и Рейнольдс, которые когда-то были очень близки со Свифт, не посетили свадьбу, появились из-за фотографий папарацци — пару заметили, когда они поддерживали свою дочь Бетти во время конных соревнований в Лейк-Плесиде, штат Нью-Йорк. Через неделю после свадьбы пару заметили за пределами страны, когда они обедали на крыше мексиканского ресторана в Канаде. Источник сообщил изданию Page Six, что Лайвли не пригласили на свадьбу поп-звезды после их ссоры, возникшей из-за судебного дела актрисы с Джастином Бальдони.

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