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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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416
Время на прочтение
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Блейк Лайвли сходила на футбол в компании своего мужа Райана Рейнольдса

Актриса показала, как провела один из летних уикендов.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Инстаграм Блейк Лайвли

38-летняя актриса, широко известная всем по своим ролям в сериале «Сплетница» и фильмах «Зеленый фонарь» и «Все закончится на нас» — Блейк Лайвли — посетила товарищескую игру между «Рексем» и «Ливерпуль» на стадионе Yankee Stadium в Нью-Йорке, которая прошла в рамках предсезонного турне команд по США. «Ливерпуль» одержал победу с минимальным счетом благодаря голу в упорной борьбе против «Рексема».

Как прошла игра, Блейк показала в своем Instagram.

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Компанию на стадионе ей составил ее муж — 49-летний актер Райан Рейнольдс, который является совладельцем команды «Рексем».

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Инстаграм Блейк Лайвли

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Инстаграм Блейк Лайвли

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Инстаграм Блейк Лайвли

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Инстаграм Блейк Лайвли

На матч Лайвли надела темные джинсы, голубую рубашку из тонкого денима и туфли-лодочки на каблуках. Свой образ актриса дополнила сумкой Fendi с принтом «зебра».

Ранее, напомним, Блейк Лайвли появилась на чемпионате мира по футболу с подругами.

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