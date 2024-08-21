Блейк Лайвли в центре скандала: актрису обвинили в неподобающем поведении

Во время второй беременности актриса попала в неудобную ситуацию, о которой заговорили только сейчас.

В 2016 году актриса Блейк Лайвли снялась в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь" и после его премьеры в мае на Каннском кинофестивале последовал длительный промо-тур в рамках которого она посещала множество интервью и шоу. Одним из запланированных мероприятий, чтобы продвигать картину, было интервью с норвежской журналисткой Кьерсти Флаа. Запись беседы состоялась в Нью-Йорке 12 июля 2016 года, о чем свидетельствуют фотографии папарацци. На Блейк в тот день было нежно-персиковое платье от Ungaro, которое она носила с босоножками на каблуках и сумкой с короткими ручками.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Запись и промо-тур тогда совпали со второй беременностью актрисы, однако она никак не комментировала ее в то время. Хотя живот было уже видно, Блейк сохраняла тишину и даже не объявляла официально о пополнении в семье.

Однако интервью, которое она посетила в тот день, спустя восемь лет после записи негативно откликнулось сейчас. После премьеры фильма "Оставь, если любишь", в котором Блейк сыграла главную роль, о себе напомнила Кьерсти Флаа. Женщина решила опубликовать в своих соцсетях часть интервью 2016 года и заявила, что Лайвли тогда ее очень обидела.

Интервью, которое она подписала "Интервью с Блейк Лайвли, из-за которого мне захотелось уволиться с работы", началось с того, что журналистка поздравила актрису с беременностью словами "Поздравляю вас с вашим маленьким животиком", на что актриса решила отшутиться ответив: "А я поздравляю вас с вашим животиком". Далее вонзникла неловкость, которая заметна на лицах обох женщин.

Кьерсти спустя восемь лет после того случая решила рассказать, что почувствовала себя тогда не комфортно, потому что в тот период жизни, по ее словам, не могла забеременеть.

"Это правда, что комментарий ранил меня, потому что я сама никогда не могла иметь детей, но, конечно, Блейк этого не знала, поэтому я не могу винить ее за боль, которую я чувствовала", - сказала журналистка в комментарии Business Insider.

Также она добавила, что Блейк и ее коллега далее игнорировали ее и просто вели беседу между собой некоторое время.

"Самая неудобная ситуация для интервью, которую я когда-либо испытывала. Разве не нормально поздравлять кого-то с беременностью или спрашивать другую женщину о костюмах, которые она носит в фильме? Дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях", - написала под видео журналистка.

На Лайвли после публикации старого видео обрушилась буря негатива в Сети. Многие начали обвинять актрису в неподобающем поведении, но были те, кто задавался вопросом: зачем Кьерсти спустя столько лет опубликовала часть интервью. Поэтому журналистка записала еще одно видео, в котором рассказала, что решила опубликовать ту беседу с актрисой после того, как ее подруга - тоже журналистка - столкнулась с похожей ситуацией с другой знаменитостью. Кьерсти отмечает, что такие неловкие ситуации случаются чаще, чем вы могли бы подумать, и что, опубликовав интервью, она могла бы предотвратить это в будущем. А вот то, что публикация видео совпала с выходом фильма Блейк, она назвала случайностью.

Также она добавила, что та беседа с Лайвли заставила ее бояться брать интервью у других знаменитостей и нервничать, что ситуация повторится. Однако спустя несколько лет журналистка, почему то, снова брала интервью у актрисы и судя по всему не чувствовала никакого неудобства от беседы.

Почему она решила поднять тему беременности, когда Блейк публично не говорила на тот момент о своем втором ребенке, Флаа не упомянула ни в одном из комментариев и интервью. Однако ситуацию со старым видео не комментировала и сама Блейк.

В 2016-м Лайвли решила заговорить о втором ребенке только через несколько дней после неудачного интервью с Кьерсти Флаа. Она пришла на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show и впервые заявила что ждет ребенка, а также много шутила рассказывая о старшей дочери.

К слову, ранее актрисе уже пришлось извиняться перед пользователями Сети - тогда она крайне неудачно пошутила о Кейт Миддлтон.

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