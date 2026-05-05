Блейк Лайвли вернулась на Met Gala и ошеломила всех платьем со шлейфом

Блейк Лайвли / © Associated Press

Актриса Блейк Лайвли ошеломила всех, когда появилась на Met Gala 2026 в Нью-Йорке после трехлетнего перерыва. Для громкого выхода она выбрала архивное платье от Atelier Versace из весенней коллекции 2006 года. Спустя десять лет этот гламурный образ до сих пор выглядит актуальным.

«Для меня честь быть здесь вместе с Донателлой — честь, к которой я отношусь очень серьезно», — рассказала Лайвли изданию Vogue. «Я не была на Met Gala с момента рождения моего четвертого ребенка. Каждый год я — другая версия себя, чем раньше, так что возможность предстать сегодняшней собой — со всем опытом, силой и уверенностью — для меня важна. Но так же важно иногда быть дома на диване с детьми в пижамах. Иметь возможность делать и то, и другое — это честь, за которую я всегда буду благодарна».

Дрескод нынешнего мероприятия звучит как Fashion Is Art(«Мода — это искусство») и Лайвли выбрала пастельное платье с трехмерными архитектурными элементами, созданными под влиянием венецианского рококо 18 века.

«Поскольку тема базируется на искусстве, я хотела надеть архивное изделие», — говорит Лайвли, — «Одежда — это полотно, и она рассказывает историю. Поэтому возможность выбрать вещь с собственной историей, которая выдержала испытание временем, была для меня особенной».

«Что сделало это платье „тем самым“ — это его цвет: одновременно рассвета и заката. Он символизирует красоту, тепло и все этапы завершения одного дня и начала другого», — добавила Лайвли. «Это о циклах жизни и времени в самом красивом виде. Искусство, которое имеет личные и глубокие истории, — это то, что меня больше всего вдохновляет как поклонницу».

Образ Блейк дополнила особым аксессуаром — клатчем Judith Leiber, созданным с рисунками ее четырех детей, а также роскошными серьгами с бриллиантами от Lorraine Schwartz.

