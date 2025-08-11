Блейк Лайвли vs Джастин Бальдони: появились детали громкого скандала между голливудскими звездами

Блейк Лайвли против Джастина Бальдони / © Associated Press

Финальный эпизод документальной серии «VS» — «Бальдони против Лайвли: Голливудская вражда " — уже доступен на HBO Max. Об этом сообщила компания Warner Bros. Discovery UK & Ireland.

В центре сюжета — две противоположные версии одной истории, обнажающей переплетение славы, гендерного неравенства и медийных манипуляций в Голливуде.

60-минутный спецвыпуск от студии Optomen исследует одно из самых громких противостояний последних лет — юридический конфликт между актером и режиссером Джастином Бальдони и актрисой Блейк Лайвли, разразившийся после премьеры фильма «Оставь, если любишь» (It Ends With Us).

Блейк Лайвли vs Джастина Бальдони / © Associated Press

Лента содержит эксклюзивные интервью с друзьями и бывшими коллегами обеих звезд, проливая свет на события за кулисами съемок. И как личные обиды, споры по контрактам и творческие разногласия переросли в публичную судебную войну, которая привлекла внимание многих.

Первая часть эпизода показывает позицию Бальдони, который защищается от обвинений в сексуальных домогательствах и говорит о попытках сторонних сил контролировать его проект. Вторая — это взгляд Лайвли, которая противостоит кампании дискредитации и отстаивает права женщин в киноиндустрии.

Среди участников выпуска: создатель TikTok-канала Маркос Бицакакис (он заинтересовал публику своим расследованиями этой драматической истории и привлек внимание обеих сторон конфликта), журналистка Кьерсти Флаа, чье интервью с Лайвли стало вирусным после скандала, молодая актриса, которой Блейк помогла на съемках и вступилась за нее, и репортер Тейлор Лоренц, которая провела собственное расследование.

«Бальдони против Лайвли: Голливудская вражда» — это сбалансированный взгляд на громкую судебную битву и ее возможные последствия для карьеры обеих сторон. Это — часть документальной серии «VS», которая уже рассказывала о других резонансных конфликтах, в частности «Рубиалес против Эрмосо: поцелуй на чемпионате мира» (Rubiales vs Hermoso: The World Cup Kiss), «Джонни против Эмбер: американский процесс» (Johnny vs Amber: The U.S. Trial), и «Тейлор Свифт против Скутера Брауна: плохая кровь» (Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood).