Блейзер, джинсы и белая футболка: стильная Джулианна Мур прибыла на Венецианский кинофестиваль

31 августа в одном из самых красивых городов мира стартует Венецианский международный кинофестиваль, который традиционно соберет на красной дорожке самых почитаемых режиссеров, известных актеров и других знаменитостей.

Среди гостей мероприятия будет в этом году оскароносная актриса Джулианна Мур. В Венецию знаменитость прибыла в этом году, поскольку станет одним из членов жюри основного конкурса. За день до открытия Мур сфотографировали возле водного такси, когда она отправлялась на остров Лидо.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

На актрисе был образ от итальянского бренда Gucci. В частности, она надела синий блейзер Love Parade, джинсы, белую футболку и лоферы. На плече у знаменитости была сумка, а на глазах - солнцезащитные очки, конечно же, тоже от Gucci.

Волосы актрисы были уложены в гладкую ровную прическу, макияж был очень лаконичным и легким, а из украшений она выбрала золотые серьги.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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