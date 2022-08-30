Блейзер, джинсы и белая футболка: стильная Джулианна Мур прибыла на Венецианский кинофестиваль

31 августа в одном из самых красивых городов мира стартует Венецианский международный кинофестиваль, который традиционно соберет на красной дорожке самых почитаемых режиссеров, известных актеров и других знаменитостей.
Среди гостей мероприятия будет в этом году оскароносная актриса Джулианна Мур. В Венецию знаменитость прибыла в этом году, поскольку станет одним из членов жюри основного конкурса. За день до открытия Мур сфотографировали возле водного такси, когда она отправлялась на остров Лидо.
На актрисе был образ от итальянского бренда Gucci. В частности, она надела синий блейзер Love Parade, джинсы, белую футболку и лоферы. На плече у знаменитости была сумка, а на глазах - солнцезащитные очки, конечно же, тоже от Gucci.
Волосы актрисы были уложены в гладкую ровную прическу, макияж был очень лаконичным и легким, а из украшений она выбрала золотые серьги.
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