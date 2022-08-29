Блистала на церемонии: Эшли Грэм в откровенном платье показала свои растяжки

34-летняя модель plus-size выглядела очень откровенно в черном обтягивающем платье с разрезами от Katharine Polk стоимостью почти 3 тысячи фунтов стерлингов и сшитом специально для нее. Наряд был украшен драгоценными булавками, а на животе был вырез, благодаря которому Эшли демонстрировала растяжки на своем теле.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Аутфит знаменитость дополнила черными босоножками на каблуках, усыпанными стразами от Paris Texas, серебристыми серьгами-висюльками от Lorraine Schwartz и очень насыщенным макияжем на лице. А длинные каштановые волосы распустила и расчесала по пробору.

Эшли не стесняется демонстрировать растяжки на своем теле, которые появились после рождения троих сыновей. И говорит, что ее муж Джастин Эрвин называет их "древом жизни", что очень мило с его стороны.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

В Instagram Эшли опубликовала еще несколько фотографий с дорожки и фото, сделанные во время подготовки к ее выходу.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Кстати, фон над дорожкой на церемонии MTV Video Music Awards в этом году был оформлен в желтых и голубых оттенках, вероятно, в знак поддержки Украине. А сама дорожка была не красная, а серого цвета.

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