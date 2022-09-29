Блистала на шоу Balmain: певица Шер вышла на подиум в пикантном боди

76-летняя певица Шер произвела впечатление на публику, когда появилась на показе Balmain во время Парижской недели моды, которая сейчас проходит во Франции.

Шер вышла на подиум в финале шоу вместе с креативным директором бренда Balmain Оливье Рустеном, одетым в рубашку, серые брюки и обутым в обувь на огромной платформе.

Шер и Оливье Рустен на показе Balmain / Фото: Getty Images

На певице был футуристический латексный боди с глубоким вырезом, который она сочетала с лосинами и подходящими перчатками. Обута звезда была в черные ботинки на платформе.

Длинные волосы Шер были распущены, на лице был макияж, и звезда улыбалась, дефилируя по подиуму в обнимку с дизайнером.

"Просто хорошо провела время на сцене, чувствовала себя прекрасно", — написала Шер в соцсетях вскоре после выступления.

Шер и Оливье Рустен на показе Balmain / Фото: Getty Images

Напомним, показ Balmain также посетило много знаменитостей, среди которых были Кайли Дженнер, Никола Пельтц с Бруклином Бекхэмом и многие другие.

Шер на показе Balmain / Фото: Associated Press

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