Блистала на улицах Парижа: певица Майли Сайрус попала под прицел папарацци

Майли Сайрус / © Getty Images

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Певицу заметили, когда она вышла из отеля и направлялась к автомобилю. Звезда продемонстрировала в столице моды два оригинальных наряда — мини-платья с декором. Первый наряд Майли — черное платье с длинными рукавами и высокой горловиной.

Майли Сайрус / © Getty Images

Этот наряд был винтажным и создан американским дизайнером Патриком Келли в 1989 году. Его работы отличались яркостью, юмором и отсылками к поп-культуре и черному фольклору. Конкретно на этом платье Майли была изображена Эйфелева башня — символ Парижа. Носила наряд певица в сочетании с черными колготками и туфлями на ремешках.

Второй образ Сайрус выглядел более креативно, ведь певица надела вязаное платье в хищный принт, которое на горловине украшали перья. Образ певица дополнила кружевными колготками белого цвета, туфлями на каблуках, ремешки которых были украшены цветами. В ее руке была сумка.

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Майли Сайрус / © Getty Images

Этот образ был от Valentino из коллекции осень-зима 2025-2026. На подиуме наряд демонстрировала новоиспеченная модель Кай Шрайбер — дочь актеров Лива Шрайбера и Наоми Уотс.