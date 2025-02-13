Блистала в красивых платьях: Бьянка Балти, которая храбро борется с раком, стала ведущей фестиваля

В Италии прошел ежегодный музыкальный фестиваль в Сан-Ремо, и одной из ведущих мероприятия стала известная итальянская модель Бьянка Балти.

40-летняя женщина мужественно борется с раком и впервые за длительное время приняла участие в подобном мероприятии. После курса химиотерапии Бьянка потеряла все свои волосы, но решила на надевать парик, а гордо вышла на сцену такой, какая есть сейчас.

На сцене модель продемонстрировала несколько совершенно разных вечерних платьев от именитых итальянских Модных домов. Ниже предлагаем рассмотреть все образы звезды.

Образ от Roberto Cavalli

Это было платье с вырезом под грудью и на животе, который демонстрировал шрам модели после операции. Платье Бьянка дополнила накидкой из меха.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Образ от Fendi

Это платье было из нежной ткани и украшено бретелькой-халтером. Платье было немного прозрачным и расшито пайетками и бисером. Оно является частью коллекции весна-лето 2024.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Образ от Armani Privé

Темно-синий наряд из коллекции осень-зима 2022 идеально сидел на фигуре звезды. У платья было глубокое V-образное декольте и красивая вышивка.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Образ от Valentino

Наряд модели был выполнен в нежно-голубом цвете, имел потрясающее декольте до пупка, плиссировкой и длинный шлейф. Юбку этого наряда украшали перья. Дополнила Бьянка этот наряд черными высокими перчатками.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

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