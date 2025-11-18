ТСН в социальных сетях

Блистала в лаконичном платье: Дженнифер Энистон напоминала об эстетике Рэйчел Грин своим образом

Простой и нежный блеск платья прибавали образу Дженнифер изысканости.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Associated Press

В отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз прошел гала-вечер Elle Women in Hollywood 2025 на красную дорожку которого вышла голливудская актриса — 56-летняя Дженнифер Энистон. Она предстала перед фотографами в платье любимого стиля и цвета — лаконичном черном приталенном удобном наряде.

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Она надела винтажное платье от Ralph Lauren с халтером и мерцающим бисером. Наряд был элегантным и женственным, а также немного напомнил об эстетике 90-х годов и тому, как Энистон одевалась в те годы, ведь в моде тогда были лаконичные платья, платья-комбинации и тонкие бретельки, которые Дженнифер как раз любила носить на светские меропярития.

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Эстетика Дженнифер в период ее съемок в сериале «Друзья» была роскошной — черное платье для нее всегда занимало важное место в гардеробе. Она часто носила минималистский крой, подчеркивающий силуэт, но при этом он не выглядил слишком откровенным.

Дженнифер Энистон, 1995 год / © Associated Press

Дженнифер Энистон, 1995 год / © Associated Press

Дженнифер Энистон, 1998 год / © Getty Images

Дженнифер Энистон, 1998 год / © Getty Images

Дженнифер Энистон, 1999 год / © Getty Images

Дженнифер Энистон, 1999 год / © Getty Images

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie