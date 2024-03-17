Блистала в платье с рюшами: Кейт Хадсон посетила церемонию в Беверли-Хиллз

Кейт Хадсон посетила 35-ю церемонию вручения наград GLAAD Media Awards, которая прошла в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. Для этого мероприятия актриса подобрала платье белого цвета от бренда Georges Hobeika из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Платье было полупрозрачным, с глубоким декольте и множеством рьш. Лиф наряда был украшен вышивкой белым цветом, также платье имело тонкие бретельки.

Дополнила наряд Кейт туфлями на высоких платформах, несколькими украшениями с бриллиантами, макияжем, укладкой, легкими и немного небрежными локонами.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Во время церемонии актриса была не просто приглашенной гостьей, а и артисткой, которая выступила на сцене. Не так давно Кейт выпустила свой первый альбом и именно песни из него и исполнила на церемонии.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно с Кейт приключилась удивительная история - спустя 17 лет нашлось свадебного пальто актрисы, которое было бесследно утеряно ею. Наряд для нее эксклюзивно создала свадебный модельер Вера Вонг.

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