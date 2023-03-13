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Блистали в роскошных луках: Сальма Хайек с дочерью Валентиной на "Оскаре"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1075
Время на прочтение
1 мин
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Блистали в роскошных луках: Сальма Хайек с дочерью Валентиной на "Оскаре"

Сальма Хайек с дочерью Валентиной / Фото: Associated Press

Актриса Сальма Хайек посетила вечеринку Vanity Fair после 95-й церемонии "Оскар" вместе со своей дочерью Валентиной Пино.

56-летняя Сальма надела серебристое платье с глубоким декольте, декорированной черным кружевом и с высоким разрезом, которое великолепно подчеркивало ее формы. У актрисы был светлый маникюр, а на пальцах сверкало два массивных кольца.

Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Также Сальма распустила и слегка накрутила волнами свои густые волосы и сделала насыщенный вечерний макияж.

Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Ее дочь 15-летняя Валентина Пино была одета в макси-платье цвета пыльной розы тоже с глубоким вырезом на декольте, а в руках держала маленький серебристую сумку. Макияж на лице у девушки тоже был достаточно насыщенным, а на шее было тонкое ожерелье. Белокурые волосы она накрутила локонами.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной / © Getty Images
Сальма Хайек с дочерью Валентиной / Фото: Getty Images

На 95-й церемонии "Оскар" Сальма и Валентина также появились вместе. И обе выбрали красные платья. На Хайек было платье с россыпью пайеток от Gucci и серебристый клатч в руках, а ее дочь надела красное платье без бретелек и с пышной юбкой.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной / © Associated Press
Сальма Хайек с дочерью Валентиной / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1075
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